RENTRÉE LITTÉRAIRE : le CEPS décline son programme annuel (vidéo)

Le Cercle des Écrivains et Poètes de Saint-Louis (CEPS) a dévoilé, ce matin, son programme 2019-2020 à l’occasion d’une rentrée littéraire. Un évènement auquel une forte mobilisation d’élèves a été notée. « C’est une innovation dans les annales du CEPS », a déclaré Alioune Badara COULIBALY, le président de la structure. « Nous organisons au profit des élèves des ateliers d’écriture et de lecture, des conférences, des séances de conte et de lecture publique », a-t-il indiqué. En marge de ces activités, des écrivains de la ville vont visiter les établissements scolaires. « L’objectif est d’animer Saint-Louis sur le plan culturel », a conclu M. COULIBALY.