REDÉMARRAGE DE L’USINE CHINOISE DE MBAMBARA : les populations entre senteurs nauséabondes, gorges irritées et narines coulantes ...

La Chinoise Sea production reprend ses services en dépit de la contestation des villages voisins et d’associations de protection de l’environnement dont Green Peace Sénégal.



Depuis quelques jours, la senteur infecte que dégage la petite unité industrielle installée sur le domaine fluvial, étrangle les parages. « Il affecte les narines et les gorges. Cette souffrance est injuste », confie un habitant de Keur Barka. « Pourtant, les autorités administratives et politiques sont informées des dangers environnementaux de l’entreprise et de la souffrance que nous subissons. Elles préfèrent la sourde oreille », dénonce-t-il.



Craignant une aggravation de la situation sanitaire en cette période de Covid-19, les populations se sont opposées récemment au passage de camions frigorifiques qui approvisionnent l’usine en reste de poissons.



Des jeunes ont été arrêtés à la suite de ce mouvement d’humeur. Déterminées, les populations s’engagent à poursuivre le combat.



NDARINFO.COM