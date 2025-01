RAO : ​À la découverte de Gougna, le jardin des fruits et plantes exotiques

29/01/2025 20:55

Niché dans la vallée de Mbargou, le Ranch Gougna est le reflet de la passion d'Alioune FALL, un arboriculteur chevronné. Ancien agent de l'ISRA, il a fait le choix de retourner sur les terres de ses ancêtres après sa retraite. Depuis plus de quinze ans, il s'efforce de faire renaître des plantes médicinales et des fruits oublié. Sa réussite éclatante avec les agrumes sur un sol longtemps considéré comme peu fertile témoigne de son expertise et de son engagement à offrir en exemple aux entrepreneurs. Aujourd'hui, le doyen Alioune partage son savoir et sa passion pour la botanique avec les jeunes générations, assurant ainsi la pérennité de son riche savoir.