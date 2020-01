Quinzaine de l’Entretien et de l’Hygiène à l'UGB : "Chaque village aura le matériel nécessaire", assure Issa FALL, chef de l’hébergement

Pas de round d’observation pour les agents techniques du CROUS. L’édition 2020 de la quinzaine de l’entretien et de l’hygiène, lancée ce lundi 14 janvier 2020 par le Directeur du CROUS Papa Ibrahima FAYE, est entrain de battre son plein. Les ouvriers, en parfaite osmose avec les étudiants, s’attèlent à apporter des solutions aux dysfonctionnements notés dans les chambres universitaires.

Le maitre d’œuvre de cet évènement, chef de l’hébergement M. Issa FALL est revenu sur l’objectif de ces 15 jours qui permettront de réfectionner et de rafistoler mais aussi de nettoyer en profondeur les chambres des villages universitaires. Il a, par ailleurs, profité, de cette occasions lever les inquiétudes planant sur le manque de matériels noté lors des éditions précédentes. En effet, pour parer à ces aléas et éviter les ruptures à mi-temps, le Directeur du Crous a eu à faire quelques réglages bénéfiques notamment en mettant en place une commission qui est à pied d’œuvre sur l’essentiel des travaux à effectuer.



« Cette commission présidée par le Chef de village, comprenant le concierge, l’agent de sécurité et l’ensemble des délégués ont sillonné l’ensemble des chambres qui comptent le village afin de détecter et répertorier les dysfonctionnements. Ensuite, la commission a transmis l’ensemble des doléances sur la base desquelles le bon de commande a été établi », indique M. FALL.



Chaque village, assure-t-il, aura le matériel nécessaire, contrairement aux éditions précédentes. « Nous avons rassemblé tous les besoins recensés par les commissions et c’est sur cette base que nous avons fait un bon de commande spécifique pour chaque village. »



« Ne pas se limiter à faire les choses mais plutôt bien les faire » semble, désormais, être le crédo du CROUS.

Quoi de mieux pour booster un cadre agréable au service de l’Excellence.