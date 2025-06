Qui informe Saint-Louis ? Enquête sur les nouvelles habitudes

Entre réseaux sociaux et médias traditionnels, les Saint-Louisiens multiplient les sources pour s’informer. Facebook, TikTok, Snapchat et autres plateformes numériques séduisent une large partie de la population, tandis que la radio, la télévision ou encore les journaux conservent la confiance de certains. Cette abondance d’informations, notamment sur les réseaux, pousse des professionnels des médias à appeler à la vigilance pour éviter la désinformation et la manipulation