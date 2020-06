Quatre décès supplémenatires liés au Coronavirus

Et de 64 ! Le nombre de décès liés au coronavirus ne cesse d’augmenter. En faisant le point sur la situation de l’évolution de la pandémie au Sénégal, le Directeur de Cabinet du ministère de la Santé et de l’Action sociale, Dr Aloyse Waly Diouf, a annoncé quatre décès supplémentaires, survenus hier, dimanche, portant à 64 le nombre total de victimes de la Covid 19.