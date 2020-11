Quand connaîtra-t-on le vainqueur de l'élection présidentielle américaine?

Selon certains médias, Joe Biden n’aurait besoin que de six électeurs pour devenir le nouveau président des États-Unis. D’autres sources, comme le New York Times sur lequel nous basons notre carte, restent un peu plus prudentes et situent le candidat démocrate à 17 électeurs de la Maison Blanche. Mais combien de temps faudra-t-il attendre pour connaître les derniers résultats et donc le nouveau président des États-Unis?