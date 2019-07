Quand Sonko souhaite un prompt rétablissement à Boune Abdallah Dionne

En voilà une information, ébruitée par Les Échos dans sa parution du jour, qui fera sursauter beaucoup de Sénégalais. Surtout les va-t-en guerre de la mouvance présidentielle et autres faucons de l'opposition radicale. Figurez-vous que le leader de Pastef a formulé des vœux de prompt rétablissement à l'ex-Premier ministre, Mahammed Boune Abdallah Dionne.



Mais, comme il ne rate jamais l'occasion de railler Macky Sall et compagnie, Ousmane Sonko indique que l'actuel ministre d'État et Secrétaire général de la présidence de la République ne se serait vraisemblablement pas remis du coup de Jarnac constitutionnel que son ami lui a donné.



Comme quoi, la politique reste, en définitive, une affaire de gentlemen.



SENEWEB