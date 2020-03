Quand Moustapha Diakhaté traitait Sen Petit Gallé d’«usine de crétinisation» de la jeunesse

L’affaire de mœurs dans laquelle sont impliquées d’anciennes candidates de Sen Petit Gallé a remis au goût du jour les critiques à l’encontre de cette émission.



En tout cas, dans un post sur Facebook, publié au mois de septembre dernier, l’ancien ministre-conseiller Moustapha Diakhaté n’avait pas été tendre avec l’émission dont la présidente du Conseil administratif de la Sodav, Ngoné Ndour, est l’initiatrice.



«"Cette émission est une insulte au Sénégal, une grande menace de crétinisation des générations futures. Comme le disait si bien Me Abdoulaye Wade: «dis-moi quelle jeunesse tu as, je te dirai quel peuple tu seras», avait écrit l'ancien député.



«Pour protéger le Sénégal des anti-valeurs et de la promotion de dépravation que propage cette émission, le Cnra est interpellé. Évidemment la principale faute incombe aux parents qui ont manifestement failli compte tenu de l’âge des participants de l’émission», a-t-il ajouté en publiant en appui la photo d’une des participantes, Mame Diarra, habillée de façon exagérée et accompagnée d'un garçon.



