Qu'est-ce que le trading social, ses avantages et les principales plateformes de trading social

Investir sur les marchés financiers tels que les actions, le Forex et les crypto-monnaies avec eToro par exemple, nécessite des connaissances et une expérience approfondies. Vous devez être au courant des événements qui affectent le monde des affaires, mais aussi être capable de lire des graphiques, des rapports d'analyse et de comprendre les tendances.

Si vous n'avez pas cette capacité, vous risquez de perdre votre argent sur le marché. Il est regrettable que de nombreuses personnes continuent à perdre leur argent durement gagné sur les marchés financiers simplement parce qu'elles ne savent pas comment et quand investir. Le trading social et le copy trading de eToro, présentés en détails sur DDN, sont utiles pour relever ces défis.





Qu'est-ce que le trading social ?

Le trading social fonctionne plus ou moins comme un réseau social. La seule différence est qu'au lieu de partager des photos de soi ou de déjeuner, sur un réseau d'échange, les gens partagent des idées d'échange. Les traders y interagissent, observent les résultats d'autres professionnels et réfléchissent en temps réel à des situations de marché.

En tant qu'investisseur ou trader moins expérimenté, dans le cadre du social trading, vos décisions en matière d'opérations financières sont basées sur le contenu financier généré par d'autres investisseurs qualifiés et collecté à partir de diverses plateformes fiables. En d'autres termes, une fois que vous avez identifié un trader performant et que vous aimez sa stratégie de trading, vous pouvez commencer à le suivre et à copier ses transactions.



Quels sont les avantages du trading social ? Voici quelques-uns des avantages du trading social :

- Accès rapide à des informations d'investisseurss fiables

Les plateformes de Social Trading réduisent le processus de recherche d'informations d'investisseurss fiables en fournissant des informations détaillées provenant de traders professionnels du monde entier. Vous pouvez également interagir avec des traders qualifiés sur les plateformes, comme dans le cadre d'un tutorat individuel.

- Saisir rapidement le marché des échanges

Les plateformes de Social Trading réduisent la durée et le coût de l'investissement professionnel en vous permettant d'apprendre d'investisseurs chevronnés, rapidement et efficacement.

- Gagner de l'argent tout en continuant à apprendre

Les plateformes de Social Trading vous permettent d'apprendre d'investisseurs expérimentés, où vous apprenez à naviguer sur le marché du trading tout en gagnant un peu d'argent en copiant leurs transactions. Vous n'avez donc pas besoin d'attendre d'avoir toutes les connaissances requises pour commencer à gagner de l'argent.

- Construire une communauté d'investisseurs commerciaux

Les plateformes de trading social créent une communauté d'investisseurs, où vous pouvez interagir avec d'autres investisseurs et partager des informations, tout en collaborant à différentes entreprises. Comme il s'agit d'une plateforme en ligne, vous pouvez accéder à des informations d'investisseurss de n'importe où dans le monde, rapidement et facilement, tant que vous disposez d'Internet.



Plates-formes populaires pour le trading social Maintenant que vous savez ce qu'est le trading social et quels sont ses avantages, pourquoi ne pas vous renseigner sur les plateformes que vous pouvez utiliser pour le trading social ?

Dans cet article, nous allons explorer à la fois les plateformes sociales traditionnelles et les plateformes sociales modernes/crypto :



1. eToro







La plate-forme dispose de fonctionnalités telles que le fil d'actualité, le Copy Trading et un compte de démonstration pour les utilisateurs. La fonction "News Feed" permet aux utilisateurs de surveiller et de copier manuellement leurs traders préférés, tandis que la fonction "Copy Trading" fait automatiquement l'affaire pour les utilisateurs. Le compte de démo est entièrement gratuit et illimité pour les utilisateurs, qui peuvent essayer toutes les fonctions de trading et de réseau social d'eToro.

2.TradingView





Grâce à un forum, la plateforme permet aux utilisateurs de suivre, de copier et d'échanger des idées avec d'autres traders partageant les mêmes intérêts. Les traders consultent leurs pairs et des traders plus avancés sur les conditions actuelles du marché. Les conversations se déroulent en temps réel.



Les négociants publient leurs idées de négociation, et ils obtiennent des réactions ou des commentaires des autres négociants qui négocient le même instrument. L'objectif est de se soutenir mutuellement pour prospérer en tant que négociants en partageant des idées et en voyant ce que font les autres investisseurs.

3. Covesting TradingView est un cloud ainsi qu'une plateforme sociale de trading basée sur le web pour les traders de Futures et de Forex. Il offre d'incroyables outils graphiques et des composants sociaux pour les traders débutants et avancés afin de visualiser et de partager des idées de trading.