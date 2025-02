Protection de l'enfance : les acteurs de Saint-Louis identifient les défis à relever

06/02/2025 09:57

Dans le cadre d'une initiative menée par la Coalition Nationale des Associations et ONG en faveur de l'Enfant (CONAFE), divers acteurs de la ville de Saint-Louis, engagés dans la protection de l’enfance, se sont réunis, hier mercredi, pour participer à un atelier collaboratif visant à examiner les observations finales du Sénégal.





Cette rencontre a pour but d'améliorer la prise en charge des recommandations formulées à l'attention de l'État du Sénégal en janvier 2024, concernant la convention sur les droits de l'enfant ainsi que la charte africaine relative aux droits et au bien-être de l’enfant.



« Ce conclave sera exploité pour identifier les recommandations locales. C’est une occasion propice pour informer, sensibiliser et renforcer les capacités des acteurs », a déclaré Pape Moussa SALL, le coordonnateur de la CONAFE à Saint-Louis.



La secrétaire exécutive de la CONAFE a salué l'engagement affiché par ses collègues de Saint-Louis, en précisant que cet atelier a pour objectif de prendre en compte l'ensemble des préoccupations locales concernant la protection de l’enfance.



« Cette initiative favorisera l’appropriation des observations par les organisations de la société civile », a souligné Justine LAISON. Elle a également mentionné que des rencontres similaire se tiendront dans les autres régions du pays.