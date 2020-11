Propos polémiques sur l’Islam : « Emmanuel Macron est coutumier des faits », soutiennent les Imams et Ulémas de Saint-Louis (vidéo)

Dans une déclaration faite, hier, l’Association des Imams et Ulémas de Saint-Louis (AIUS) se dit être en phase avec toute la Oummah islamique en colère contre les propos du président français Emmanuel MACRON. Ils exigent de la part de ce dernier, « des excuses en bonne et due forme » et du « respect envers notre religion ». Ils se sont réjouis du recadrage et « discours courageux » tenu par le président Macky SALL devant le chef d’État français.