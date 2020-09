Promotion de la pêche artisanale : nouvel élan pour la mutuelle d'épargne et de crédit de Guet-Ndar (vidéo)

La mutuelle d'épargne et de crédit pour la promotion de la pêche artisanale à Saint-Louis (MECPROPAS) a tenu, hier, son assemblée générale ordinaire annuelle à Guet-Ndar. Les différentes instances de l’institution financière (conseil d'administration, le comité de crédit, le conseil de surveillance et du comité de promotion) ont été renouvelées. À la suite d’après échanges, l'assemblée a reconduit Alioune Badara TALL comme Président du Conseil d’Administration de cette mutuelle créée en 2004. Le bilan d’activités et les perspectives ont été déclinés en marge de cette rencontre. Aujourd’hui, l’entité veut s’engager sur un nouvel élan après les dures secousses de la Covid-19. « Nous réfléchissions sur la diversification de nos cibles, sur l’élargissement des actions vers d’autres partenaires », a indiqué M. TALL qui plaide pour une meilleure mobilisation des acteurs du secteur autour de la mutuelle. Suivez sa réaction et celle la gérante Mme NDIAYE.