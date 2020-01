1. Dougou Tigui le 11/01/2020 22:35



Dites la vérité aux Saint-Louisiens car vous négociez en même temps , pour votre existence , des financements avec des partenaires occidentaux pour soutenir ces talibés en les aidant à installer de petits étalages dans nos marchés .Et celà a plusieurs conséquences : - détourner ces enfants talibés de leur véritable objectif qui est l'apprentissage du Coran - faire des enfants talibés de petits marchants ambulant ,des brocanteurs et petits commerçants -donner l'envie et la motivation aux autres jeunes enfants restés aux villages (aux pays ) de venir à Saint-Louis - concurrencer nos braves femmes saint-louisiennes qui ne bénéficient d'aucun financement ... Avec ce ''système'' le phénomène jeunes talibés a de beaux jours devant lui .