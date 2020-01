Projet intégré d’alimentation et de nutrition à l’école : un « bilan satisfait » au premier trimestre (vidéo)

La deuxième réunion du comité technique du Projet intégré d’alimentation et de nutrition à l’école mis en œuvre par counterpart international a été tenue, jeudi. Ce programme est financé par le département américain de l’agriculture pour une durée de quatre ans. Le bilan d’activités a été dressé après un an d’exercice et les perspectives d’actions ont été dégagées. El Hadj SECK, le chef de division des cantines scolaires au ministère de l’Éducation nationale a magnifié la dynamique engagée en indiquant que les parties prenantes vont cibler les actions essentielles.