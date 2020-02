Projet de Protection Côtière de Saint-Louis : le budget 2020 arrêté à plus de 5 milliards FCFA (vidéo)

Le plan de travail et le budget du Projet de Protection côtière de Saint-Louis (PPCS) ont été adoptés, ce matin, lors d’une réunion du comité de pilotage régional. Pour l’exercice 2020, une enveloppe de cinq milliards cent trente-cinq millions quarante-sept mille cent quatre-vingt-dix-huit (5 135 047 198) F CFA a été retenue contre quatre milliards huit cent vingt-deux millions deux cent six mille huit cents (4 822 206 800) F CFA en 2019.