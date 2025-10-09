Projet GTA : le Sénégal et la Mauritanie primés pour la meilleure stratégie de monétisation du gaz

09/10/2025

Le projet gazier transfrontalier Greater Tortue Ahmeyim (GTA), auquel participe activement la société nationale Petrosen, a reçu le prix de la meilleure stratégie de monétisation du gaz lors de la conférence African Energy Week (AEW) 2025, a-t-on appris mercredi.



Cette distinction récompense une initiative majeure qui renforce la sécurité énergétique, la croissance industrielle et l’emploi local au Sénégal et en Mauritanie.





En visite sur les champs GTA aux côtés du président mauritanien Mouhamed El Gazouani, le chef de l’État Bassirou Diomaye Faye a assuré que l’économie locale bénéficierait pleinement des retombées du projet.





Développé en partenariat avec bp, Kosmos Energy, la Société mauritanienne des hydrocarbures (SMH) et Petrosen, GTA représente une avancée stratégique dans l’exploitation durable des ressources gazières. Depuis le démarrage de la production en janvier 2025 et le lancement des exportations commerciales en juin, le Sénégal figure désormais parmi les exportateurs mondiaux de gaz naturel liquéfié (GNL).





Situé à la frontière maritime entre la Mauritanie et le Sénégal, le champ exploite plus de 15 000 milliards de pieds cubes de réserves de gaz et prévoit une production annuelle de 2,3 millions de tonnes de GNL, avec une montée en puissance progressive.





Au-delà de sa performance technique, GTA alimente le marché domestique, réduit la dépendance aux importations et stimule la transformation industrielle. Il génère des milliers d’emplois directs et indirects et conforte le Sénégal dans son rôle de hub énergétique régional.





« Ce prix illustre la capacité de nos États à transformer leur potentiel naturel en richesse tangible et durable », a déclaré un représentant du ministère sénégalais du Pétrole et des Énergies.





Selon les autorités, le succès de GTA confirme la pertinence de la stratégie nationale gazière inscrite dans le Plan Sénégal Émergent (PSE), tout en consolidant la place du pays dans la transition énergétique mondiale.



