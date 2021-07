Projet GTA de BP : les "écosystèmes sensibles" de Saint-Louis menacés, selon Greenpeace

05/07/2021 11:35

Le climat n'est pas la seule priorité verte de British Petrolum (BP). Leur deuxième stratégie verte, annoncée avec beaucoup moins de fanfare par le nouveau PDG Bernard Looney, entend ouvrir « un nouveau chapitre » dans son approche de la biodiversité. Il définit ce que BP considère désormais comme des « zones interdites » pour l'extraction et la production de combustibles fossiles : les sites du patrimoine mondial de l'UNESCO et les zones couvertes par les deux catégories les plus élevées (sur sept) du système de classification de l'UICN pour les aires protégées. Ils se sont également engagés à obtenir un impact positif net sur la biodiversité sur les nouveaux projets à partir de 2022 et à l'améliorer sur les projets existants.