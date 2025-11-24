Projet GTA : BP annonce le potentiel de production d’essence et de kérosène à partir du gaz extrait

La compagnie pétrolière BP, en charge de l’exploitation du champ gazier Grand Tortue Ahmeyim (GTA), situé à la frontière maritime entre la Mauritanie et le Sénégal, a annoncé que le gaz extrait du site peut servir à la production de carburants tels que l’essence légère et le kérosène.





Dans une communication diffusée sur ses plateformes officielles, BP précise que le condensat, un liquide naturellement associé au gaz naturel, constitue une matière première précieuse. Une fois extrait des réservoirs souterrains, ce liquide peut être raffiné pour produire de l’essence, du kérosène utilisé notamment dans l’aviation, ainsi que d’autres dérivés.





L’entreprise souligne également que ce condensat entre dans la fabrication de matériaux pétrochimiques essentiels, comme les plastiques et les solvants, ce qui en fait une ressource stratégique pour plusieurs industries.





Ce développement met en lumière le potentiel de valeur ajoutée du projet GTA, au-delà de la seule production de gaz naturel, et confirme son importance dans la stratégie énergétique et industrielle régionale.



MS/NDARINFO



