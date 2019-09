Programme d’assainissement de PIKINE : les travaux démarrent en mi-octobre, selon Mbaye NDIAYE

L’annonce a été faite, jeudi le responsable politique de l’Alliance pour la République (APR) dans ce quartier, Mbaye NDIAYE. « Il y’avait quelques contraintes financières à lever pour que le projet entre dans sa phase opérationnelle. C’est chose faite », a-t-il dit.



« Nous avons mis la pression pour que la concrétisation se fasse. Cela faisait plus d’un an que les choses n’ont pas bougé. Il y a eu auparavant quelques interventions à BOUDIOUCK. Nous savons que PIKINE a grandement besoin de ce projet et c’est pour cela que nous nous sommes battus pour obtenir gain de cause », a-t-il ajouté.



« D’ailleurs, les populations conscientes de la nécessité de l’assainissement à commencer à souscrire aux branchements en payant les frais d’un montant de plus de 36.000 FCFA », note l’adjoint au maire.



« Les Portugais en charge des travaux ont expliqué que démarrage n’a pu être effectif à cause des inondations dans certaines zones du quartier et de la montée de la nappe phréatique en période d’hivernage », renseigne M. BAYE qui revenait d’une réunion tenue à Dakar avec les responsables de l’Office National de l’Assainissement (ONAS) et l’entreprise.



Il invite par ailleurs les populations de PIKINE à faire preuve de patience en soutenant que cette promesse du maire de Saint-Louis sera bientôt concrétisée.



NDARINFO.COM