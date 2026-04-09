Le centre de formation d’AfricaRice à Saint-Louis accueille, depuis ce jeudi, un atelier régional de consultation crucial pour la sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest. Organisée dans le cadre du programme REWARD, cette rencontre de deux jours réunit des experts publics et privés autour d'un défi majeur : le renforcement de la collecte de données et de la distribution des semences de riz.





Malgré l'existence de variétés améliorées à haut rendement développées par la recherche, l’accès des petits exploitants à des semences de qualité reste limité par un manque de données fiables.



L’enjeu de cet atelier est d’élaborer une « Feuille de Route complète pour les Semences de Riz » et un « Plan de Promotion des Variétés » pour au moins six pays bénéficiaires.





Ces outils stratégiques permettront non seulement d'orienter les futurs investissements, mais aussi de mesurer précisément l’adoption des nouvelles variétés par les agriculteurs. Les travaux, qui se poursuivent jusqu’au 10 avril, visent à bâtir un secteur semencier plus résilient et efficace pour booster la productivité rizicole sur le continent.



