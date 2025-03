Production horticole record : Le Sénégal en marche vers l’autosuffisance alimentaire

04/03/2025 09:36



Le Sénégal se prépare à franchir un cap historique en matière de souveraineté alimentaire. Pour la saison 2024-2025, le pays vise une production horticole record de 245.000 tonnes, une avancée significative annoncée par le ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage, Mabouba Diagne, lors d’une visite dans la région des Niayes.



Avec une consommation nationale estimée entre 10.000 et 11.000 tonnes par mois — soit environ 132.000 tonnes par an — cette production devrait largement couvrir les besoins du pays, marquant ainsi un tournant décisif pour l’autosuffisance alimentaire. « Cette progression remarquable n’est pas le fruit du hasard », a souligné le ministre, mettant en avant les efforts soutenus du gouvernement pour dynamiser le secteur agricole.



Parmi les mesures phares, Mabouba Diagne a cité la subvention de 10 milliards de FCFA accordée aux producteurs de pomme de terre. Ce soutien financier a permis d’améliorer les conditions de production, d’assurer la disponibilité d’intrants agricoles de qualité et de booster les rendements.



La région des Niayes, où le ministre a effectué sa visite, joue un rôle central dans cette dynamique. Grâce à ses terres fertiles et son climat favorable, elle est un pôle majeur de production horticole au Sénégal, cultivant une grande variété de légumes comme la pomme de terre, les tomates et les oignons, essentiels à la consommation nationale.