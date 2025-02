Procès contre le Juge Télico : le parquet demande la confirmation du jugement de Madiambal Diagne

17/02/2025 17:54

Après plusieurs renvois, le procès en appel dans l’affaire de diffamation opposant l’ancien président de l’Union des magistrats sénégalais ( UMS), Souleymane Téliko au journaliste Madiambal Diagne s’est tenu ce lundi 17 février 2025. A l’issue des débats, le parquet général a requis la confirmation du jugement de première instance déclarant le journaliste coupable.



Dans sa décision rendue le 17 juin 2021, le tribunal correctionnel de Dakar a déclaré Madiambal Diagne coupable de diffamation sur la personne de Souleymane Téliko. Le patron du journal « Le Quotidien » avait été condamné à trois mois assortis du sursis avec une amende de 600.000FCfa. Madiambal Diagne avait aussi été condamné à allouer au magistrat la somme de 5 millions de FCfa au titre de dommages et intérêts.



« Dans cette affaire, je me considère comme une victime parce que je pensais défendre la justice. C’est ce qui avait motivé ma sortie. (..) J’ai fait appel parce que je pense que j’ai été mal jugé », a justifié Madiambal Diagne, condamné pour avoir déclaré dans une émission que l’actuel directeur général du Centre de formation judiciaire (CFJ) avait été épinglé par un rapport de l’Union européenne pour avoir perçu indûment des indemnités dans le cadre d’une mission des Chambres africaines extraordinaires sur l’affaire Habré.



Devant la Cour d’appel de Dakar, le journaliste a continué à clamer son innocence. Il a admis qu’il ne s’agit pas certes d’un rapport de l’UE mais le fait est que Souleymane Téliko a bel et bien encaissé de l’argent des CAE alors que l’État du Sénégal lui avait déjà remis des frais de mission.



LE SOLEIL