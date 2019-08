Procès Wally SECK – Imam KANTÉ : affaire « non enrôlée » à la barre

Fin de la bataille judiciaire entre l'Imam Ahmadou KANTÉ et le chanteur Wally SECK, suite au port très contesté par ce dernier d'une tee-shirt favorable à la promotion des LGBTI. C’est le guide religieux qui en fait part à travers un post sur sa page Facebook.



« Mon avocat-conseil, maître Moussa Sarr qui me représentait à l'audience correctionnelle du Tribunal de Grande Instance hors classe de Dakar de ce mardi matin 27 août 2019 m'a informé de ce qui suit : l'affaire m'opposant au sieur Wally Seck n'a pas été enrôlée, disons en termes moins techniques, pas évoquée.

J'en prends acte et je dis "alhamdoulillah Ala koulli haal" (Dieu soit loué en toutes circonstances) », a-t-il dit.



« Je le remercie ainsi que tous les autres membres du pool d'avocats qui ont pris en charge mon dossier notamment le doyen maître Masokhna Kane », a-t-il ajouté.



Poursuivant, L’Imam exprime sa » gratitude à toute personne qui m'a soutenu, chacune à sa façon, au Sénégal comme dans la Diaspora, y compris des chrétiens avec qui nous musulmans partageons ce que j'appelle les valeurs de la communauté abrahamique ».



Il réitère son engagement « à poursuivre sans relâche la lutte contre tout ce qui promeut des anti valeurs comme celles de la communauté LGBTI au Sénégal et dans le monde ».



