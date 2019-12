Problème de bourses à l’Ugb : Dr Lassane KONATÉ crashe ses vérités

En réponse aux fronts engagés par les étudiants de l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis qui réclament, entre autres, le paiement de leurs bourses, le directeur des bourses au ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation apporte des précisions.



Dans un communiqué parvenu à notre rédaction hier, mercredi 18 décembre, Dr Lassana Konaté fait savoir que «par autorisation exceptionnelle, la Direction a décidé de ne pas prendre en compte les paiements réalisés en 2017/2018 (année invalide) au profit des étudiants impactés».



Dans le cas d’espèce, Dr Lassana Konaté se veut clair : «cela ne signifie nullement qu’il faille en faire autant pour les paiements de 2018/2019 à l’UGB qui a ainsi été traité de la même manière que les autres universités». En début de semaine, les étudiants de Sanar ont pris d'assaut la Route nationale N°2 (RN2) qu'ils ont barrée durant plus de trois tours d'horloge, pour réclamer, en plus de la livraison immédiate des 2000 lits devant servir à les loger, le paiement immédiat des bourses. «Que la Direction des bourses fasse ses états additifs et prenne en compte l'ensemble de ces étudiants ayant été injustement omis», avait martelé Aboubacry Sall, président de séance de la Coordination des étudiants de Saint-Louis.



La Direction des bourses informe que «la bourse est payée à tous les étudiants qui, potentiellement, peuvent reprendre la classe, les autres devant satisfaire aux conditions nécessaires à leur paiement». Non sans signaler que sa démarche s’inscrit dans la dynamique de maintenir un climat social apaisé dans les campus sociaux. «Pour ces dernières, la Direction tient à préciser que, dans leur écrasante majorité, les étudiants qui perçoivent en ce moment leurs bourses, ne sont pas encore inscrits», lit-on dans la note.



«Bien que n’étant en rien responsable, la Direction des bourses a toujours accompagné les universités pour un traitement diligent des dysfonctionnements pédagogiques qui impactent sur le paiement des allocations d’études», ajoute-t-il.



A l’endroit des étudiants, Dr Lassana Konaté tient à préciser que «nous savons ce que nous faisons et que le travail sera poursuivi avec ardeur, loyauté, compétence, probité et désintéressement».



SUDONLINE