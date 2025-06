Prix des taxis à Saint-Louis : entre pratiques non conformes et appels à révision

À Saint-Louis, la tarification officielle des taxis jaunes et noirs est fixée à 500 FCFA pour une course standard, avec des variations tolérées allant jusqu’à 100 FCFA supplémentaires dans certains quartiers. Pourtant, cette réglementation est régulièrement contournée par des chauffeurs qui imposent des tarifs arbitraires, souvent au détriment des usagers contraints de céder. Cette pratique suscite l’indignation croissante des citoyens, appelant à plus de vigilance et à la dénonciation. De leur côté, les regroupements de chauffeurs dénoncent eux aussi le non-respect des tarifs officiels, mais demandent une révision des barèmes, inchangés depuis l’an 2000. Les autorités, quant à elles, rappellent que des sanctions pénales et financières sont prévues contre les contrevenants.