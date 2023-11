Prison centrale de Guinée : Dadis Camara, Thiegboro Camara et Claude Pivi exfiltrés par un commando

04/11/2023 11:33

Les Guinéens ont été réveillés ce samedi par des rumeurs parmi les plus folles. Mais, ce qui s’est avéré est qu’il y a bel et bien eu des tirs à l’arme automatique à Kaloum, le centre administratif et des affaires, qui abrite le palais Mohamed V où réside le chef de la junte militaire du CNRD, le Colonel Mamadi Doumbouya.



Malheureusement, le manque de communication officielle a laissé le champ libre aux rumeurs. Mais, au final, on apprend que ce sont des dignitaires de l’ancienne junte militaire du CNDD qui auraient été sortis de prison par un commando lourdement armé, sans qu’on ait le moindre détail, notamment sur leur nombre, leur destination, leurs complices, les dégâts que cette opération aurait engendré…



« La maison centrale de Conakry, située dans la commune de Kaloum, a été effectivement attaquée la nuit dernière », a confirmé l’Inspecteur général des services judiciaires du ministère de la Justice, Yaya Kaïraba Kaba, joint au téléphone par un journaliste de Guineematin.com dans la matinée de ce samedi, 4 novembre 2023.



« Je vous confirme la nouvelle et je m’apprête à me rendre à la maison centrale pour faire le constat », a ajouté le porte parole du ministère de la Justice et des Droits de l’Homme.



Selon des informations concordantes, c’est entre 4 et 5 heures du matin, ce samedi 4 novembre, qu’un commando lourdement armé s’est attaqué à la maison centrale, pourtant sous haute surveillance, où des milliers de détenus séjournent.



Le Capitaine Moussa Dadis Camara (ex président de la Transition guinéenne du CNDD entre 2008 et 2009), les ex ministres Claude Pivi et Colonels Moussa Thiegboro Camara, ainsi que du Commandant Blaise Gomou, tous des accusés dans le dossier des crimes perpétrés le 28 septembre 2009 sont cités parmi les évadés.