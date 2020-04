Prise en charge du coronavirus : Des cas sévères sauvés au Sénégal

Malgré les décès de deux patients du Covid-19, l’équipe médicale du Sénégal a sauvé d’autres cas sévères liés au coronavirus. C’est ce qu’a déclaré le Directeur du Centre des opérations d'urgence et de secours (Cous), le Dr. Abdoulaye Bousso sur RFI, repris par "L’As".



Selon le Dr. Bousso, les deux victimes du Covid-19 au Sénégal, ont développé des formes sévères depuis le début de leur hospitalisation. Cependant, l'équipe médicale a pu sauver deux autres malades qui ont également développé des formes sévères. Mais ils n'ont pas été intubés et mis sous assistance respiratoire. Ils sont revenus à un état plus stable avant d'être transférés dans les sites d'hospitalisation, a-t-il dit.



Toujours selon le Dr. Bousso, trois cas graves ont nécessité une assistance respiratoire, mais ils ont eu des comorbidités. Il a ajouté que l'association thérapeutique (hydroxychloroquine et azythoromycine) semble avoir un effet sur la durée de séjour des patients dans les hôpitaux.



Le Sénégal a enregistré en moyenne 10 guérisons par jour, ces dernières 72 heures.