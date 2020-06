Prise en charge des personnes handicapées : 4.969 cartes d’égalité de chances distribuées à Saint-Louis

Le directeur de la promotion et de la protection des personnes handicapées au ministère de la Santé et de l’action sociale a conduit, vendredi, une mission intégrée de distribution des cartes d’égalité des chances et de kits de services hygiéniques réutilisables pour les jeunes filles femmes handicapées.



Cette dotation cible les 5 régions d’intervention de l’ONG plan International qui a financé l’opération. Soixante-seize (76) cartes ont été livrées, hier, en marge de la tournée et près de 400 cartes ont été remises les mois précédents, a indiqué Mamadou Lamine FATY.



« Au total, 4969 cartes d’égalité ont été offertes dans la région de Saint-Louis », a-t-il renseigné. Il faut signaler que ce système de protection sociale permet une prise en charge des handicapés et facilite notamment l’accès aux services essentiels. « Elles sont articulées aux bourses de sécurité familiales, à la CMU, au transport », a-t-il souligné.



Il a par ailleurs révélé que sa direction s’inscrit dans un plan d’accélération dans la distribution de ces pièces. « Au fur et à mesure que nous produisons, nous précédons à la remise », a-t-il assuré.



NDARINFO.COM