Les maîtres coraniques seraient sur le point de voir leurs revendications et doléances, enfin satisfaites. Ils ont pendant longtemps interpellé les autorités sur la situation des daaras, notamment la prise en compte de leurs programmes, de leur modernisation et du budget de l'éducation.





Ils avaient par ailleurs, demandé que le ministère de l'éducation et le ministère de la famille les rencontrent pour échanger avec eux sur leurs conditions de vie et d'études.





Un cri du cœur que le président de la République aurait entendu. En effet, lors du conseil des ministres de ce mercredi, le chef de l'État a invité le ministre de l’éducation, en relation avec le ministre de la famille, à mener des concertations avec les représentants des associations de maîtres coraniques, pour le traitement de leurs doléances dans le cadre de la consolidation du système éducatif et de la stabilité sociale...



DAKARACTU