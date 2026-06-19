Primes, repas, contrat de Thiaw : Mansour Loum dénonce le chaos à la Tanière

19/06/2026

C'est une sortie qui ne passe pas inaperçue. Le journaliste Mansour Loum, connu pour ses chroniques sur Sport News Africa et comme consultant régulier de l'émission Talent d'Afrique sur Canal+ Afrique, a vivement réagi ce vendredi à la situation des Lions, en plein rassemblement américain.





Dans une publication très commentée, le chroniqueur sportif a dressé un bilan sans concession de «la situation actuelle des Lions et ce depuis qu'ils ont rejoint leur camp de base».





Selon lui, plusieurs dysfonctionnements gangrènent la préparation de l'équipe nationale. Mansour Loum évoque «encore des affaires de primes», ainsi que «des joueurs obligés de commander à manger à l'extérieur faute de repas de qualité». Il pointe également «un coach sans salaires et toujours sans contrat», en référence à la situation contractuelle du sélectionneur Pape Thiaw, toujours sans accord formel avec la Fédération sénégalaise de football (FSF).





Le chroniqueur dénonce par ailleurs des pratiques jugées contestables au sein de l'instance dirigeante : «À côté de cela certains fédéraux font venir famille et amis aux frais de la FSF».





Face à cette situation, Mansour Loum lance un appel sans détour aux responsables du football sénégalais : «Que chacun prenne ses responsabilités».





Cette sortie intervient à quelques jours d'un match capital pour les Lions face à la Norvège, et ne devrait pas manquer de susciter des réactions au sommet de la FSF.





MS/NDARINFO.COM



