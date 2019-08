Prière mortuaire à la Grande Mosquée de Saint-Louis : d'émouvants témoignages sur Amath DANSOKHO

L'Imam ratrib de Saint-Louis Cheikh Ahmed Tidjane DIALLO a présidé la prière mortuaire d'Amath DANSOKHO quelques heures après l'arrivée du corps à Saint-Louis.



Plusieurs autorités politiques, dignitaires de NDAR et des membres de sa famille qui ont fait le déplacement dans la ville tricentenaire, ont assisté à ce cérémonial empreint d'émotions.



Des témoignages émouvants ont été adressés à l'ancien maire de Kédougou et ministre d'État. Son choix de se reposer auprès de son ami Almamy Matteuw FALL a été fortement magnifié par ses proches qui y trouvent une belle preuve de grandeur et de fidélité.



