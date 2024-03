Présidentielle : la dernière requête de Déthié Fall à Macky SALL

07/03/2024 20:00

Le président Macky Sall a dissout hier son gouvernement et nommé un nouveau premier ministre. Déthié Fall lui demande de nommer un ministre de l’intérieur consensuel.



«Qu’il ne nous nomme pas un ministre de l’Intérieur partisan, mais un ministre de l’Intérieur à la hauteur des enjeux du moment». C’est la demande formulée par le candidat Déthié Fall au président Macky Sall, qui avait dissout hier mercredi, son gouvernement.



En effet, selon M. Fall, le pays vient de sortir d’une période pré-électorale. Et il ne faudrait surtout pas que les pratiques de l’organisateur de l’élection, «nous plongent encore dans une phase beaucoup plus trouble le jour du scrutin.»



«Donc nous mettons en garde le président Macky Sall sur cette nomination. Qu’il fasse en sorte que le prochain ministre de l’Intérieur soit une personnalité indépendante», indique Déthié Fall qui annonce qu’il entame sa campagne électorale dès ce dimanche.