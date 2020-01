Présidentielle en Guinée Bissau : Des hackers payés 75 000 euros ont trafiqué les résultats des élections (Sabado)

L’hebdomadaire portugais Sabado parcouru par le site PressAfrik a fait savoir que les élections présidentielles du 29 décembre en Guinée-Bissau ont été sabotées par un groupe de hackers qui sont entrés dans l’ordinateur de la Commission électorale nationale et ont dénaturé le résultat final, attribuant la victoire à Umaro Sissoco Embaló, candidat du Mouvement pour l’alternance République démocratique de Guinée-Bissau (MADEM-G15).