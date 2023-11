Présidentielle au Liberia : George Weah reconnait sa défaite face à l'opposant Boakai

19/11/2023 08:36

Le président sortant du Liberia, George Weah, a concédé vendredi soir sa défaite à l'élection présidentielle de mardi face à l'opposant Joseph Boakai, un scrutin dont l'issue démocratique rompt avec les coups d'État survenus ces derniers mois dans la région. «Ce soir, le CDC (le parti de George Weah, NDLR) a perdu l'élection mais le Liberia a gagné. C'est le temps de l'élégance dans la défaite», a déclaré George Weah, ancienne gloire du foot élue en 2017, dans un discours sur la radio publique.