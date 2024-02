Présidentielle 2024 : les "dialoguistes" s'accordent sur la date du 02 juin

27/02/2024 18:51

La commission en charge de trouver une nouvelle date de l'élection présidentielle a, finalement, retenue "le 02 juin 2024", pour la tenue du scrutin présidentiel, avance une source de Leral TV. C'est l'information principale ressortie, ce mardi du CICAD de Diamniadio.



Alors, le mandat du Président MackY Sall prenant fin le 02 avril prochain, le président de l'Assemblée nationale, Abdou Mame Diop va donc assurer l'intérim pour 60 jours. Ce sera, juste après la fin du mandat de monsieur Sall. Ainsi donc les candidats auront, en tout et pour tout, 8 semaines de campagne pour le premier et deuxième tour.



Dans le souci de faire participer tout le monde, la commission recommande la réouverture des dossiers des "recalés". Tout en précisant que les 19 restent toujours validés et que la chance sera donnée aux autres pour leur permettre de se rattraper.