Présidentielle 2024 : La caution de participation fixée à 30 millions de francs CFA

02/10/2023 21:08

La Direction générale des élections (DGE), qui relève du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique, a pris des mesures importantes en vue de l’élection présidentielle du 25 février 2024 au Sénégal.



Dans une note officielle, la DGE informe les partis politiques, les coalitions de partis et les entités indépendantes que le montant de la caution requise pour la participation à cette élection présidentielle est fixé à 30 millions de francs CFA. Cette décision a été prise par le biais de l’arrêté n°032006 du 25 septembre 2023.



La caution doit être versée à la Caisse des dépôts et de consignation (CDC). L’arrêté ministériel en question a également déterminé le nombre de documents de propagande pris en charge par l’État pour chaque candidat participant à cette élection. Il est à noter que 126 citoyens sénégalais ont déjà retiré des fiches de parrainage en vue de cette élection présidentielle.