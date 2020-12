Présidence de la Ligue régionale de cyclisme : Diango Ismael NDIAYE en tête du peloton

Diango Ismael NDIAYE rempile et reçoit la confiance de ses pairs pour un nouveau mandat. L’assemblée générale de ma ligue régionale s’est tenue, le 18 Décembre2020, dans les locaux de la Chambre de Commerce avec la participation du club cycliste de Louga et sous la supervision de l’Inspecteur Régional des Sports.



Ainsi après audition des rapports, les discussions sont essentiellement développées au tour du rapport d’activités d’abord beaucoup de passion pour ensuite retrouver la sérénité. Les membres ont souhaité de hisser le vélo au plus haut sommet et faire de Saint-Louis l’exemple à suivre dans ce pays.



Après l’installation du nouveau bureau par l’inspecteur régional des sports et ses adjoints donnant la parole au nouveau président élu. Diango a tendu la main à l’ensemble des acteurs du cyclisme ; de faire de ce consensus un nouveau départ du cyclisme saint-louisien.



