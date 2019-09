Présidence de la Ligue de Judo de Saint-Louis : Ngor Faye rempile

Les clubs de judo de Saint-Louis ont renouvelé leur confiance au président sortant Ngor FAYE après quatre ans de travail d’exercice. Seul candidat à sa succession, M. Faye a été réélu à tête du judo saint-louisien sans contestations. Pour preuve, l’assemblée générale n’a duré que 32 minutes. Tous les rapports lus ont été adoptés sans amendement.



M. Faye qui se dit très satisfait de ses collaborateurs sera accompagné de quatre vice-présidents. Première vice-présidente : Me Niasse Fatma Diop, 2ème VP M. Alioune Gaye, 3ème VP Cheikh Diallo et 4ème VP Mame Birame Ndiaye.





Baye Magatte Mbengue reste directeur technique tandis que Maitre Massata Fall est chargé de la coordination des équipes régionales. Cinq commissions (organisation, médicale, communication, relation avec les clubs et finances) ont été formées et travailleront pour le bon fonctionnement de la Ligue.





Le président s’est fixé comme objectif d’augmenter le nombre clubs et de compétions pour les quatre années à venir. Il s’est engagé également à de régler les problèmes financiers rencontrés durant son mandat précédent (la ligue n’a reçu qu’une seule subvention de la mairie lors du tournoi de judo de Saint-Louis.



Un hommage poignant a été rendu à feu Amar Aw, ancien président du tournoi international de judo de Saint-Louis.



Ibrahima Diarra