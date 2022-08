Présidence de l’Assemblée : Wade et Sonko s'accordent sur Lamine Thiam

29/08/2022 08:11

Les députés de la 14e Législature seront installés le 12 septembre prochain. Dans cette perspective, les tractations souterraines vont bon train. Au niveau de Wallu, Me Wade a choisi son candidat. D’après Bés Bi-Le Jour, le secrétaire national du parti libéral, Me Abdoulaye Wade a désigné Mamadou Lamine Thiam pour diriger la présidence de l’Assemblée nationale. Il a fait la proposition hier, dimanche, aux membres du Comité directeur de son parti venus lui rendre visite.

«Je ne vois pas pour la prochaine Législature un homme plus expérimenté que Mamadou Lamine Thiam pour diriger l’Assemblée nationale, a tranché l’ancien président de la République. Il a la légitimité politique, car c’est un maire, il a aussi l’expérience parce qu’il fut deux fois questeur de l’Assemblée nationale et c’est un enseignant.»



Le pape du Sopi ajoute : «C’est le meilleur candidat. Être questeur de l’Assemblée nationale n’est pas une mince affaire. C’est un poste très important.»





Dans le même sillage, Ousmane Sonko a aussi désigne Lamine Thiam pour diriger la présidence de l’Assemblée nationale, informe Le Quotidien.