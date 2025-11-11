Présidence de l’Assemblée : Aminata Touré révèle les dessous d’un choix imposé

11/11/2025

L’ex-Première ministre Aminata Touré a affirmé que la nomination d’Amadou Mame Diop à la présidence de l’Assemblée nationale, en septembre 2022, n’était qu’une solution de repli. Dans un entretien accordé au magazine Jeune Afrique, elle indique que le président Macky Sall avait initialement l’intention de porter son beau-frère, Mansour Faye, à la tête de l’Institution.





« Celui que Macky Sall aurait voulu nommer comme président de l’Assemblée nationale, c’est Mansour Faye », a déclaré Aminata Touré, soulignant que ce choix a été écarté en raison de la défaite électorale de ce dernier dans sa circonscription de Saint-Louis.





Elle affirme également avoir été la seule députée de la coalition présidentielle à refuser de signer une procuration en faveur de Farba Ngom, lors d’une retraite stratégique destinée à verrouiller le vote interne.





Le jour même de l’élection, le 12 septembre 2022, Macky Sall lui aurait annoncé par téléphone la désignation d’Amadou Mame Diop. C’est, selon elle, la dernière fois qu’ils se sont parlé.





Elle confie aussi avoir reçu une offre indirecte du Président Sall pour remplacer Aminata Mbengue Ndiaye à la tête du Haut Conseil des collectivités territoriales (HCCT), une proposition qu’elle a rejetée.





Finalement radiée de l’Assemblée en janvier 2023 par le bureau parlementaire, Aminata Touré continue de dénoncer, selon ses termes, une "violation de la loi" et réaffirme son engagement contre le troisième mandat.







