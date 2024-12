Présidence de l’APR: Macky Sall prend ses distances

31/12/2024 08:42

Macky Sall, président de l’Alliance pour la République (Apr) et ancien président de la République du Sénégal, a décidé de se désengager progressivement de ses fonctions politiques quotidiennes pour se concentrer sur ses activités internationales. Lors d’un entretien avec la revue « Confidentiel Dakar », il a confirmé sa volonté de devenir président d’honneur du parti qu’il a fondé en 2008, après son départ du Parti Démocratique Sénégalais (PDS).



Cette transition s’inscrit dans un contexte où l’ancien chef d'État, qui a dirigé le pays de 2012 à 2024, souhaite réduire son implication au sein de l'Apr tout en conservant une certaine influence. Un congrès est déjà prévu pour début 2025, où son départ officiel à la tête du parti sera entériné. En attendant, un comité restreint de l’Apr a été convoqué à sa demande la semaine dernière pour élaborer un plan de succession et instaurer un secrétariat permanent chargé de coordonner les activités en son absence.



Ces changements avaient été anticipés lors du congrès extraordinaire de décembre 2023, qui avait annoncé des réformes structurelles significatives au sein de l'Apr. Après la victoire de Bassirou Diomaye Diakhar Faye lors du premier tour des élections présidentielles du 24 mars 2024, Macky Sall avait initialement manifesté son intention de rester à la tête du parti. Toutefois, dans une lettre datée du 5 octobre 2024, il a également informé Emmanuel Macron de son retrait de ses engagements en tant qu’envoyé spécial du Pacte de Paris pour les peuples et la planète (4P), à partir du 9 octobre 2024, afin d'éviter des conflits d'intérêts.



Nommé en novembre 2023 à ce poste peu avant la fin de son second mandat, Macky Sall souhaite ainsi se recentrer sur ses obligations internationales tout en préservant son héritage politique au Sénégal, notamment en soutenant la coalition « Takku Wallu Senegaal », qui l’a investi comme tête de liste pour les législatives anticipées prévues le 17 novembre 2024