Préservation du patrimoine à Saint-Louis : La lenteur des actions déplorée

La 43e session du comité du patrimoine de l’Unesco s’est aussi penchée sur le cas de l’ile de Saint-Louis. Et c’est pour regretter que les mesures présentées par l’Etat du Sénégal ne se trouvent aujourd’hui qu’au stade de planification ou au début de leur opérationnalisation.