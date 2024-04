Première nomination de Bassirou Diomaye Faye : le colonel Pape Birane Dièye promu

Le colonel Pape Birane Dièye, ancien chef de cabinet du chef d’état-major général des armées sénégalais, est le nouvel aide de camp du président Bassirou Diomaye Faye, a-t-on appris de la direction de l’information et des relations publiques des armées sénégalaises.



Le colonel Dièye remplace à ce poste le général Meissa Cellé Ndiaye.



Le nouvel aide de camp du président de la République est issu du Bataillon d’artillerie passé par le Prytanée militaire de Saint-Louis et l’École spéciale militaire de Saint-Cyr (France).



Le colonel Pape Birame Dièye a commandé le Prytanée militaire de Saint-Louis et le 12e Bataillon d’instruction Dakar-Bango.



Il a également occupé plusieurs postes de responsabilité au sein de l’état-major général des armées sénégalaises.