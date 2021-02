Précision : Les députés non-inscrits n'ont pas désigné Fatou Ndiaye comme représentante au comité Ad Hoc

En concertation et en accord avec le principal intéressé, Mr Ousmane Sonko, ils ont désigné Cheikh Bamba Dièye pour les représenter. Ils ont tenu à préciser que le coordonnateur du mois à la réunion des présidents ne peut et ne saurait s'auto-désigner sans l'accord des non-inscrits. De droit, un représentant à une commission ad hoc n'a rien à voir avec le président du mois.



Ndeye Fatou Ndiaye n'a pas été désignée par les non-inscrits, mais plutôt Cheikh Bamba Diéye. A cet effet, une correspondance sera adressée au président de l'assemblée nationale et à la présidente du comité ad hoc. Cheikh Bamba Dieye est le seul légitime à une telle représentation conformément à la volonté de la majorité et le souhait du concerné.



Pour rappel, l'Assemblée nationale est sur la procédure de levée de l'immunité parlementaire du député Ousmane SONKO.