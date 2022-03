Pourparlers russo-ukrainiens: Zelensky évoque des signaux “positifs”

30/03/2022 00:15

Les signaux en provenance des négociations russo-ukrainiennes de mardi en Turquie sont “positifs”, mais l’Ukraine n’a pas pour autant “l’intention de relâcher” ses efforts militaires, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky.