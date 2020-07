Pour un sursaut citoyen. Par BA Meusseikh

« A quelque chose malheur est bon ». Et si ce petit virus qui secoue le monde entier serait pour nous l’élément mobilisateur qui provoquerait le sursaut citoyen tant attendu. Ce petit machin qui ne connaît ni pays développés, ni pays non développés, ni enrichis, ni appauvris et qui franchit allègrement les frontières sans se soucier des politiques et autres institutions internationales.