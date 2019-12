Pour avoir traité les présidents de "marionnettes téléguidées par la France", Kemi Seba arrêté par la gendarmerie au Burkina

Kémi Séba et son assistant Hery Djehuty ont été arrêtés et conduits le samedi 21 décembre 2019 au commissariat de Ouagadougou au Burkina.

Acclamé par la jeunesse du Faso, Kemi Seba et son assistant Djehuty ont été arrêtés par la gendarmerie Samedi nuit. Une dizaine de militants du Parti au pouvoir MPP, vexés que Kemi Seba ait dénoncé la soumission à la France de leur chef, ont tenté d’attaquer Hervé Ouatarra, allié local de Kemi Seba. Ils ont été empêchés d’agir par une foule de gens favorables aux propos de Kemi Seba. Les raisons de cette interpellation restent encore à clarifier.



Il est a noté que Kémi Séba reproche aux présidents d’être, « des marionnettes téléguidées par la France, qui acceptaient de se rendre à Pau après une convocation paternaliste de Macron ».



Rappelons que Kémi Séba s’était rendu à Ouagadougou, où il a animé le samedi 21 décembre 2019 une conférence sur le thème « Le rôle de la jeunesse africaine patriotique pour plus de sécurité au Sahel et plus largement en Afrique ».