Pour Macky, Ghazouani a obtenu une "brillante victoire"

Le chef de l’Etat sénégalais Macky Sall a adressé une lettre de félicitation au président élu mauritanien Mohamed Cheikh Mohamed Ahmed Cheikh El Ghazouani pour saluer sa "brillante victoire" et formuler pour lui "des vœux ardents de bien-être et de succès continu" dans ses nouvelles charges.



"Suite à la publication des résultats définitifs de la présidentielle mauritanienne, j’ai le plaisir de vous adresser mes chaleureuses félicitations pour votre brillante victoire", écrit Macky sall



Il a formulé pour son homologue nouvellement élu, "des vœux ardents de bien-être et de succès continu dans l’accomplissement" de ses "plus hautes charges" au service de ses compatriotes.



"Dans l’esprit des excellentes relations de bon voisinage, d’amitié cordiale et de coopération conviviale entre nos deux pays, je me réjouis à l’idée d’œuvrer avec vous au raffermissement de ces liens privilégiés", ajoute le président Sall.



APS