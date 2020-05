Pour Donald Trump, le coronavirus provient bien d'un laboratoire chinois

Donald Trump a affirmé, jeudi 30 avril, qu'il dispose de preuves que le nouveau coronavirus, responsable de la pandémie de Covid-19 dans le monde, provient d'un laboratoire chinois à Wuhan. Le président américain pourrait, en conséquence, imposer à la Chine de nouvelles « taxes douanières » punitives.